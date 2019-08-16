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    نقيب المحامين: لم نصدر أية قرارات بشأن قبول خريجي التعليم المفتوح

    10:10 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    نقيب المحامين: لم نصدر أية قرارات بشأن قبول خريجي التعليم المفتوح

    سامح عاشور نقيب المحامين

    كتب مصطفى علي

    صرح سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن مجلس النقابة وحده هو المختص بتفسير وتنفيذ تعديلات قانون المحاماة.

    وشدد "عاشور" في تصريح له اليوم الجمعة، على أنه لم يصدر عن مجلس النقابة حتى اللحظة أية قرارات تخص موعد قبول الراغبين في القيد بالنقابة من خريجي التعليم المفتوح والحاصلين على شهادة الثانوية العامة، أو بمواعيد انتخابات النقابة العامة والفرعيات.

    وناشد نقيب المحامين، كافة أعضاء مجلس النقابة بعدم التصريح بأي قرارات قبل مناقشتها وصدورها من مجلس النقابة صاحب الاختصاص، منعا لأي بلبلة في أوساط المحامين والرأي العام.

    وأكد "عاشور" أن "وزارة العدل لم تصدر حتى الآن أية قرارات تتعلق بتحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وجاري صياغة بروتوكول مشترك بين النقابة والوزارة يضع ضوابط التحصيل والتوريد لحساب النقابة العامة".​

    سامح عاشور نقابة المحامين قانون المحاماة التعليم المفتوح

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