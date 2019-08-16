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    بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية غدًا حتى 30 أغسطس

    03:39 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    بدء عودة حجاج الجمعيات الأهلية غدًا حتى 30 أغسطس

    أرشيفية

    القاهرة - أ ش أ:

    أعلن أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر بدء تفعيل الجسر الجوي لعودة ضيوف الرحمن من حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن غدا السبت بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج.

    وقال عبد الموجود في تصريحات صحفية اليوم إنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات العودة من مطار جدة إلى مطار القاهرة وتحمل ٦٩٠ حاجا من محافظتي الجيزة والدقهلية على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن حتى ٣٠ أغسطس الجاري.

    وأكد أنه تم تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج وسرعة إنهاء الإجراءات كما تتابع غرفة العمليات عمليات التفويج مع تسخير كافة الجهود لخدمة الحجيج.

    وأشار إلى متابعة الحالات المحجوزة بالمستشفيات.​

    هذا المحتوى من

    Asha
    حجاج الجمعيات الأهلية وزارة التضامن الاجتماعي الحج 2019
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