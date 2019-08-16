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    بالصور.. بدء توزيع لحوم صكوك الأضاحي بالقاهرة

    02:59 م الجمعة 16 أغسطس 2019
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    كتب - محمود مصطفى:

    بدأت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، أولى مراحل توزيع لحوم الأضاحي من محافظة القاهرة، عقب أداء صلاة الجمعة، بحضور وزير الأوقاف، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب ونقيب الأشراف.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام سيغطي مليون أسرة بواقع 10 طن يوميًا.

    وأضافت، أن ذلك يأتي في إطار مشروع صكوك أضاحي الأوقاف الشرعي الوطني الإنساني، ووفاء بحق المتبرعين في ذبح الأضاحي في وقتها الشرعي.

    صكوك الأضاحي وزارة الأوقاف وزير الأوقاف خالد عبدالعال

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