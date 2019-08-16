الري تصدر بيانًا رسمياً بشأن "فيضان النيل" هذا العام

كتب - أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه من المبكر الحديث عن حجم فيضان نهر النيل لهذا العام، موضحة أننا ما زلنا في بداية السنه المائية التي بدأت في الأول من أغسطس وأن حجم الفيضان يتحدد نهاية شهر أكتوبر.

وأهابت وزارة الري، في بيان اليوم الجمعة، وسائل الإعلام بتحري الدقة بخصوص البيانات المتعلقة بالفيضان وبالشأن المائي والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعن اجتماعات اللجنة العليا لإيراد النهر.

وشددت الوزارة، على المتابعة المستمرة لإيراد النهر الوارد إلى مصر من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والأجهزة الأخرى المعنية بالفيضان والتابعة للوزارة.

كانت لجنة تنظيم إيرادات نهر النيل بوزارة الري، أعلنت أواخر يوليو الماضي، الموقف المائي للفيضان هذا العام نظرا إلى انخفاض الإيراد المائي حوالي ٥ مليارات متر مكعب عن العام الماضي.

وأعلنت وزارة الري رفع حالة الطوارئ القصوى في كل محافظات الجمهورية، خلال الفترة المقبلة وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب؛ لمواجهة الطلب على الاستخدامات المنزلية، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز.

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