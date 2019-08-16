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القوى العاملة: تحويل 18 مليون جنيه مستحقات لمصريين باليونان

01:23 م الجمعة 16 أغسطس 2019
القوى العاملة: تحويل 18 مليون جنيه مستحقات لمصريين باليونان

وزارة القوى العاملة

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأثينا - باليونان، في الحصول على تحويل اشتراكات 87 حالة حرجة بإجمالي مبلغ حوالي 973 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 18 مليون جنيه مصري تقريبا، مستحقات مصريين كانوا يعملون باليونان، من مؤسسة التأمين الاجتماعي "الإيكا" اليونانية إلى حساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2019.

وبحسب بيان اليوم، تواصلت الوزارة مع مكتب التمثيل العمالي باليونان بخصوص هذا الموضوع، حيث أشار المستشار العمالي أشرف فؤاد بأثينا، إلى أنه بذلك يصل عدد الحالات الحرجة السابق إرسالها هو 149 حالة منها:"33 حالة وفاة، و88 شيخوخة و28 عجز" يتم العمل على إنهاء إجراءات تحويل اشتراكاتها وتكون الأولوية لحالات الوفاة وعلى مراحل زمنية .

ووفقا لتقرير المستشار العمالي عن شهر يوليو 2019 فإن مكتب التمثيل العمالي بأثينا تلقى 122 استفساراً عمالياً، وشكوى واحدة تم حلها بالطرق الودية، وقد بلغت المتحصلات المالية للشكاوى العمالية والقضايا المعلقة 115 ألفا و682 يورو، أي ما يعادل حوالي مليونين جنيه مصري تقريبا.

وزارة القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي السفارة المصرية بأثينا اليونان

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