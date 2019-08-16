"الزراعة" تتصدى للبناء على الأراضي الزراعية في 3 محافظات

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كتب - أحمد مسعد:

نفذت مديريات الزراعة بمحافظات الجيزة ودمياط والفيوم العديد من الإزالات الفورية للتعدي على الأراضي الزراعية في المحافظات الثلاث.

وقال الدكتور أنورعيسى وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، إن مديرية الزراعة بالتعاون مع إدارة حماية الأراضي ومجلس مدينة العياط وقوات الشرطة قاموا بتنفيذ حملة إزالات للتعديات على الأرض الزراعية في المهد وعددها 7 حالات ببهبيت والعطف بمركز العياط.

وفي محافظة دمياط، قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة إن المديرية قامت بالإزالة الفورية لمساحة 300 متر تعد بناحية التوفيقية،بالتنسيق مع الوحدة المحلية والشرطة.

وفي الفيوم، قال المهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة إن مديرية الزراعة وبالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي وحماية الأراضي قامت بإزالة التعدي على مساحة 16 قيراطا بمركز سنورس جمعية منشاه طنطاوي مركز الفيوم.

جدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد أصدر تعليمات مشددة بالتصدي بحزم للتعدي على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وإزالتها في المهد .

وبناء على ذلك تم إعلان حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي وتشكيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة وبتعاون المديريات مع الإدارة المركزية لحماية الأراضي وأجهزة الشرطة والسادة المحافظين، حيث تم إزالة حوالي 80 % من حالات التعدي خلال عيد الأضحى وجاري استمرار إزالة التعديات مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.