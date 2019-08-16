بدء عودة حجاج القرعة والتضامن.. غدًا
12:14 م الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب - طه عبيد:
تبدأ شركة مصر للطيران غدا – السبت – رحلات عودة حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج .
ومن المقرر أن تقوم الشركة بتكثيف رحلاتها وتسيير 13 رحلة لنقل 2250 حاجا ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج والتي تصل الي 424 رحلة .
وتقلع جميع رحلات الغد من مطار جدة لنقل حجاج قرعة وتضامن الجيزة وتضامن الدقهلية وحجاج أجانب وترانزيت وعدة هيئات وحجاج باماكو بمالي.
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