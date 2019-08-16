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بدء عودة حجاج القرعة والتضامن.. غدًا

12:14 م الجمعة 16 أغسطس 2019
بدء عودة حجاج القرعة والتضامن.. غدًا

أرشيفية

كتب - طه عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران غدا – السبت – رحلات عودة حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج .

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتكثيف رحلاتها وتسيير 13 رحلة لنقل 2250 حاجا ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج والتي تصل الي 424 رحلة .

وتقلع جميع رحلات الغد من مطار جدة لنقل حجاج قرعة وتضامن الجيزة وتضامن الدقهلية وحجاج أجانب وترانزيت وعدة هيئات وحجاج باماكو بمالي.

حجاج القرعة مصر للطيران الحج 2019
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