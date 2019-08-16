بدء عودة حجاج القرعة والتضامن.. غدًا

كتب - طه عبيد:

تبدأ شركة مصر للطيران غدا – السبت – رحلات عودة حجاج القرعة والتضامن الاجتماعي من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج .

ومن المقرر أن تقوم الشركة بتكثيف رحلاتها وتسيير 13 رحلة لنقل 2250 حاجا ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج والتي تصل الي 424 رحلة .

وتقلع جميع رحلات الغد من مطار جدة لنقل حجاج قرعة وتضامن الجيزة وتضامن الدقهلية وحجاج أجانب وترانزيت وعدة هيئات وحجاج باماكو بمالي.