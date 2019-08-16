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الصحة: ملصقات بالمستشفيات للتحذير من الاعتداء على الفرق الطبية

11:46 ص الجمعة 16 أغسطس 2019
الصحة: ملصقات بالمستشفيات للتحذير من الاعتداء على الفرق الطبية

وزارة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

خاطبت وزارة الصحة، قطاعات الوزارة والمستشفيات التابعة لها، بضرورة البدء في مشروع تحسين بيئة العمل لأعضاء المهن الطبية.

ويتضمن المشروع، بند الاهتمام بتأمين المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة ومؤسساتها المختلفة، والطواقم الطبية العاملة فيها، بحسب خطاب من رئيس قطاع مكتب الوزيرة موجه إلى رؤساء القطاعات ومديري المديريات الصحية بالمحافظات.

وشددت الوزارة على نشر ملصقات بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لتوعية المواطنين والتشديد على أن الاعتداء على المؤسسات والطواقم الطبية يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبة طبقًا للقانون.

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة أن تكون الملصقات واضحة وموجودة في أماكن ظاهرة للجميع على أبواب المستشفيات والمراكز الطبية.

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وزارة الصحة الاعتداء على الفرق الطبية المهن الطبية الوحدات الصحية

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