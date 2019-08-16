الإسكان: 648 وحدة جاهزة للتسليم بـ"دار مصر" بالشروق

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، أن هناك 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بالمرحلتين الأولى والثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة الشروق، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن هناك 384 وحدة سكنية (16عمارة) بالمرحلة الأولى، جاهزة للتسليم، موضحاً أنه سبق للجهاز البدء في تسليم 2016 وحدة سكنية (84 عمارة) بالمرحلة الأولى بالمشروع.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق، في بيان اليوم، أن هناك 264 وحدة سكنية (11عمارة) بالمرحلة الثانية، جاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 240 وحدة سكنية (10عمارات) سبق البدء في تسليمها للفائزين بها، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع الشروق، لاتخاذ الإجراءات المُتبعة نحو تسليم الوحدات لحاجزيها.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة الشروق، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

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