توجيه الرئيس بإطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية يتصدر اهتمامات الصحف

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم (الجمعة) توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية الشهر المقبل، كما أبرزت عددا من أخبار الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، وتحت عنوان "إطلاق بوابة الخريطة الاستثمارية الصناعية الشهر المقبل"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال سبتمبر المقبل لدعم جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر , بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، واللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وشدد الرئيس على أهمية التركيز على الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بوصفها إحدى آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل ودعم شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي خاصة الصناعات كثيفة العمالة التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية ولديها قاعدة صناعية قائمة بالفعل مثل المنسوجات والأثاث والجلود ، وكلف الرئيس الحكومة بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المدن الصناعية المتكاملة والتوسع فيها بالنظر لما تتيحه من دوائر صناعية متكاملة تضم الصناعات المغذية وتوفر التدريب الحرفي اللازم.

ونقلت "الأهرام" عن السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطني والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة خلال المرحلة المقبلة بهدف تطوير قطاع الصناعة وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء عرض محاور التحرك في هذا الصدد لاسيما تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين والمصدرين مع إعادة هيكلة برنامج المساعدة التصديرية.

وذكرت الصحيفة أن مدبولي استعرض نتائج أعمال المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية وكذا المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها على نحو يسهم في تعظيم المكون المحلى وزيادة القدرة التصديرية إلى جانب التوسع في ترخيص المناطق الصناعية ذات الطلب العالمي والتغلب على سلبيات الوضع السابق لنظام التخصيص من أجل إقامة نظام تنافسي واستراتيجي في هذا الشأن.

وأوضحت أن وزير التجارة والصناعة تناول جهود الدولة في تنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، التي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية، وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية ، في حين تطرقت الدكتورة نيفين جامع إلى الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع المحافظات بما فيها المجمعات التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي فضلا عن مشروع مدينة الأثاث بدمياط.

وتحت عنوان "350 مليون يورو لتطوير الخط الأول بالمترو"، ذكرت "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القرار رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي , بشأن تطوير الخط الأول بمترو القاهرة وتجديده , الذي يتيح البنك بمقتضاه قرضا لمصر قيمته 350 مليون يورو وهو الاتفاق الموقع في فيينا بتاريخ 18 ديسمبر 2018.مشيرة إلى أن القرار نُشر بالجريدة الرسمية بعددها الصادر أمس.

وفي الشأن المحلي أيضا وتحت عنوان "عميد الأورام: المعهد يعمل بكامل طاقته غدا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور حاتم ابو القاسم عميد المعهد القومي للأورام أكد أن القسم الداخلي بالمعهد سيعود بكامل طاقته بدءا من صباح غد وأن إدارة المعهد ستعيد 80 مريضا من الذين تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى عقب الحادث الإرهابي الخسيس.

ونقلت الصحيفة عن عميد المعهد قوله "إن جميع الأعمال التي تتعلق بالمرضى تم الانتهاء منها على وجه السرعة، لافتا إلى أن العمل في المعهد سيستمر شهرين حيث مازالت الواجهات الأمامية بحاجة إلى بعض التشطيبات".

وتحت عنوان "التحويلات النهائية بين المدارس .. الأحد "، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن 290 إدارة تعليمية تبدأ إرسال كشوفات الطلاب الذين تم قبول التحويلات الخاصة بهم لمختلف المدارس الحكومية والتجريبية (الأحد) المقبل تمهيدا لتسكينهم استعدادا للعام الدراسي الجديد الذى ينطلق 21 سبتمبر المقبل.

وانتهت الإدارة من تلقي كشوفات التحويلات من المدارس التي تقدم بها أولياء الأمور وفحصها، حيث تقوم المدارس بعمل تنسيق للتلاميذ المقبولين على أن تكون الأولوية لأبناء المصريين العائدين من الخارج والمحولين من محافظات أخرى والمدارس الرسمية الحكومية للغات والمدارس الرسمية الخاصة للغات، كما يراعى أبناء العاملين بالجيش والشرطة والمنقولين حسب أماكن عملهم .

في سياق متصل، ذكرت "الجمهورية" أن المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالقاهرة تبدأ استقبال أولياء أمور التلاميذ المقبولين في المرحلة الأولى لرياض الأطفال واستكمال تقديم الأوراق حتى 25 أغسطس الجاري وسداد القسط الأول من المصروفات في الحساب البنكي.

ونقلت الصحيفة عن محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التعليم بالقاهرة قوله إنه تم في المرحلة الأولى لرياض الأطفال تسكين 22 ألف تلميذ وتلميذة موزعين على 32 إدارة تعليمية.

وتحت عنوان "مصر للطيران جاهزة لنقل 70 ألف حاج"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن شركة مصر للطيران أكدت اتخاذ الاستعدادات اللازمة لنقل 70 ألف حاج على 424 رحلة عودة من بينها 242 رحلة من مطار جدة و200 رحلة من مطار المدينة المنورة.

وأوضحت الشركة أنه تم التنسيق مع وزارات الطيران المدني والداخلية والصحة لسرعة إنهاء الإجراءات عند وصول الحجاج إلى المطارات المصرية، حيث تقرر توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي بكل طائرة لمساعدة الحجاج وخاصة كبار السن وإنهاء إجراءاتهم على الطائرات.

وتحت عنوان "بدء توزيع 10 أطنان لحوم صكوك الأضاحي"، ذكرت "الأخبار" أن وزارة الأوقاف أعلنت أن مشروع صكوك الأضاحي هذا العام سيغطي مليون أسرة وأنه تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على رفع عدد رؤوس الأضاحي من خمسة آلاف رأس إلى ستة آلاف رأس من البقر بواقع ألف طن لحوم لتغطية مليون أسرة وأن التوزيع سيبدأ اليوم في القاهرة ثم يتواصل بواقع 10 أطنان يوميا على أن يتم توزيع 75 طنا في الأسبوع الأول للتوزيع.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بعملية التشفية والتعبئة والتبريد والتجميد تمهيدا لانطلاق عملية التوزيع بداية من اليوم.

وأعلن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أن إجمالي مبيعات صكوك الأضاحي بلغ هذا العام 28 مليون جنيه بزيادة نحو 52 مليون جنيه عن العام الماضي.