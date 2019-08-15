احتمالية تعرض البلاد لموجة جديدة.. الأرصاد تكشف سبب "شدة الحرارة"

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، السبب الحقيقي وراء الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد، موضحًا أنها ترجع إلى تعرض شمال البلاد لمنخفض الهند الموسمي، في حين أن جنوب البلاد يتأثر بمنخفض السودان.

وقال "عبدالعال"، في تصريحات لـ مصراوي، إن هناك احتمالية لتعرض البلاد لموجة حارة أخرى قريبة كالتي شهدتها أغلب أنحاء الجمهورية حاليا، خاصة أننا نعيش فصل الصيف ووارد حدوثها في أي وقت.

ونصح عبدالعال، المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة خاصة في الظهيرة، واصطحاب "كاب أو شمسية" وتناول شرب المياه والسوائل، والتوجه إلى المستشفى في حال التعرض لارتفاع درجة الحرارة خاصة كبار السن والأطفال، وذلك لتلقي العلاج.

وتعرضت أغلب أنحاء الجمهورية منذ الأربعاء حتى الخميس 15 أغسطس 2019، لموجة حارة تنتهي الجمعة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث تعد القاهرة والوجه البحري وبعض مناطق السواحل الشرقية ومدن الصعيد الأكثر تأثيرًا بالموجة الحارة، وسجلت درجات الحرارة على القاهرة الخميس 41 درجة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.