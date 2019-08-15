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    مصر تشارك في مهرجاني "بادجي" و "وبور" بصربيا

    11:10 م الخميس 15 أغسطس 2019
    مصر تشارك في مهرجاني "بادجي" و "وبور" بصربيا

    فريق معهد الباليه بأكاديمية الفنون

    القاهرة- (أ ش أ):

    شاركت مصر ممثلة في وزارة الثقافة في مهرجاني "بادجي" و"وبور" للفلكلور في صربيا، وذلك من خلال العروض التي قدمها فريق معهد الباليه بأكاديمية الفنون.

    وقالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الخارجية بوزارة الثقافة - في تصريح الخميس- إن الفريق نجح في جذب أنظار الجمهور، من خلال تقديم عدد من الرقصات الفلكلورية في افتتاح مهرجان "بادجي"، وسط مشاركة أكثر من 18 دولة من مختلف أنحاء العالم.

    من جانبه، أوضح محمد حسنين مدير فرقة الفنون الشعبية بمعهد الباليه بأكاديمية الفنون، أن العرض لاقى ترحابا من الجمهور الذي امتلأت به ساحات ميادين مدينتي بادجي وبتروفسكا، مشيرا إلى أن المسئولين بالمهرجان أكدوا أنه كان من أفضل العروض التي قُدمت طوال أيام المهرجان، حيث قام عمدة مدينة بادجي بتكريم الفريق.

    هذا المحتوى من

    Asha
    أكاديمية الفنون فريق معهد الباليه وزارة الثقافة صربيا
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