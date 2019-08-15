حزب المصريين: إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية إنجاز كبير

كتب - محمد نصار:

أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أهمية القرار في الوقت الحالي.

وأكد "أبو العطا"، في بيان الخميس، أهمية القرار في المرحلة الراهنة ويضاف لإنجازات الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يعمل من أجل البلاد.

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن إطلاق البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية، يأتي في إطار السياسة العامة للدولة التي تستهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، والعمل على تسهيل وتقوية المناخ الاستثماري في مصر.

وأشار إلى أن أن الخريطة الاستثمارية تعد أول دليل للأراضي والمناطق الصناعية تتوفر بها بيانات كاملة عن الأراضي الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات.

ولفت إلى أن أراضي المطور الصناعي المتوفر عليها المساحات والمزايا التفضيلية والعمالة المتوفرة والأسعار والفرص الاستثمارية المتاحة، يقوم المستثمر بالتقديم عليها أونلاين، وعند قبول طلبه يتوجه للهيئة بالمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التخصيص.

وأكد "أبو العطا"، أن الخريطة الاستثمارية الصناعية، تستهدف مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة مدعومة برؤية واضحة حول الإمكانات والمقومات التنافسية المتاحة، والأماكن التي يمكن ضخ استثمارات بها.

يذكر أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم على نحو يدعم الاستمرار في جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي.