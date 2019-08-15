بعد الموجة شديدة الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

القاهرة- (مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، الجمعة، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وكان الخميس، شهد موجة شديدة الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، ووصلت العظمى فيها على القاهرة إلى 41 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر، الجمعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 26 38

شبين الكوم 26 38

طنطا 25 37

دمنهور 24 34

الإسكندرية 24 32

بلطيم 22 31

مطروح 22 31

السلوم 22 34

سيوة 24 39

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 41

الإسماعيلية 25 38

السويس 26 37

العريش 26 33

رفح 26 33

رأس سدر 28 39

نخل 22 39

نويبع 29 34

طابا 29 34

كاترين 18 32

الطور 26 39

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 39

الفيوم 25 39

بني سويف 25 39

المنيا 25 40

أسيوط 24 40

سوهاج 24 41

قنا 24 42

الأقصر 27 42

أسوان 27 43

أبو سمبل 27 41

الوادي الجديد 25 45

شلاتين 27 39

أبو رماد 27 38

حلايب 27 34

رأس حدربة 27 34