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    خاص| استبعاد أسرة من الدعم لحصولها على "معاش حكومي" 4500 جنيه

    08:16 م الخميس 15 أغسطس 2019
    خاص| استبعاد أسرة من الدعم لحصولها على "معاش حكومي" 4500 جنيه

    بطاقة تموينية

    كتب- محمد سامي:

    حصل "مصراوي"، على أوراق تحذيرية لوقف صرف الدعم عن مواطنة بسبب حصول الأسرة على معاش حكومي أكثر من 4500 جنيهًا، رغم أن شرط المعاش الحكومي لم يكن ضمن ما أعلنه وزير التموين عن محددات دعم المرحله الرابعة.

    وقالت هدى حسن، صاحبة البطاقة، لـ"مصراوي"، إن المعاش الحكومي ليس من الشروط التي أعلن عن الوزير للمرحلة الرابعة، وأنها بمجرد ظهور رسالة التحذير تقدمت بتظلم على موقع "دعم مصر".

    يشار إلى أن محددات دعم المرحلة الرابعة شملت- حسبما أعلنت الوزارة في الثالث من أغسطس الجاري- أسرة تنفق ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013، وأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدان، وأسرة تنفق جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة تنفق أكثر من 800 جنيه استهلاك هاتف محمول، وأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه،وأسرة تحصل على مرتب حكومي أكثر من 15 ألف جنيه، وأسرة تنفق جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه، وأسرة تعمل بمهن عليا.

    من جانبه، علق الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، في تصريحات خاصة، قائلًا: "اسألوا الإنتاج الحربي"، لافتًا إلى أن إدارة النظم والحوسب بوزارة الإنتاج الحربي هي المسئولة عن الرسائل التحذيرية التي تظهر في بون صرف العيش أو التموين، كما أنها المسئوله عن استقبال التظلمات والبت فيها.

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    بطاقة تموينية الدعم السلعي المعاش الحكومي تظلم وزارة التموين
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