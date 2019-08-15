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    "الأعلى للإعلام" يحقق في شكاوى "آبل وفودافون وwe" وتغطية حادث "الأورام" الأحد

    07:22 م الخميس 15 أغسطس 2019
    "الأعلى للإعلام" يحقق في شكاوى "آبل وفودافون وwe" وتغطية حادث "الأورام" الأحد

    الكاتب الصحفي جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى

    كتب- مصطفى علي:

    تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا الأحد المقبل، لاستكمال التحقيق في شكوى مقدمة من شركة آبل الأمريكية ضد إحدى القنوات الفضائية المصرية التي تحمل الاسم ذاته، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

    وتناقش اللجنة شكوى من "فودافون مصر" ضد أحد المواقع الإلكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة عنها، إضافة إلى التحقيق في شكوى شركة we ضد موقع بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الشركة.

    ومن المقرر أن تراجع اللجنة التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية الخاص بالحادث الإرهابي لمعهد الأورام.

    جمال شوقي المجلس الأعلى للإعلام فودافون شركة we معهد الأورام

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