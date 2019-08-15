مرصد الكهرباء: 16 ألفا و 950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

القاهرة- أ ش أ:

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الخميس 16 ألفا و 950 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الأربعاء خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد في نشرته اليوم أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم الخميس 29 ألفا و 550 ميجاوات مقابل 28 ألف ميجاوات أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 22 ألفا و 250 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الخميس باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الرابعة و 15 دقيقة عصرا، وكان قد ظهر أمس الأربعاء باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.