  • عاجل:شرطة الاحتلال تقتحم الأقصى وتفتح النار على فلسطينيين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    ​البعثة الرسمية للحج السياحي: نجاح موسم الحج.. وعدد الشركات المخالفة محدود

    05:39 م الخميس 15 أغسطس 2019
    ​البعثة الرسمية للحج السياحي: نجاح موسم الحج.. وعدد الشركات المخالفة محدود

    حجاج - أرشيفية

    المدينة المنورة- أ ش أ:

    قال يسري السعودي عضو غرفة شركات السياحة عضو البعثة الرسمية للحج السياحي، إن عدد الشركات السياحية المخالفة خلال موسم الحج الحالي محدود للغاية؛ ولم يكن لها أي تأثير يذكر.

    وأكد السعودي - في تصريحات اليوم الخميس-، أن التناغم بين غرفة الشركات ووزارة السياحة ساهم بشكل كبير في نجاح موسم الحج بهذا الشكل.. مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصل اليوم 18 ألف من حجاج السياحة إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

    وأوضح أنه تم الاستعداد جيدا لتسكين حجاج السياحة بالمدينة فور وصولهم، مضيفا أن الجميع يعملون من أجل راحة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن أهم ما يميز موسم الحج لهذا العام هو إصرار شركات السياحة على نجاح الموسم وتوفير كافة سبل الراحة للحجاج.

    هذا المحتوى من

    شركات السياحة الحج 2019 موسم الحج السعودية يسري السعودي

    الخبر التالى:

    مرصد الكهرباء: 16 ألفا و 950 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان