​البعثة الرسمية للحج السياحي: نجاح موسم الحج.. وعدد الشركات المخالفة محدود

المدينة المنورة- أ ش أ:

قال يسري السعودي عضو غرفة شركات السياحة عضو البعثة الرسمية للحج السياحي، إن عدد الشركات السياحية المخالفة خلال موسم الحج الحالي محدود للغاية؛ ولم يكن لها أي تأثير يذكر.

وأكد السعودي - في تصريحات اليوم الخميس-، أن التناغم بين غرفة الشركات ووزارة السياحة ساهم بشكل كبير في نجاح موسم الحج بهذا الشكل.. مشيرا إلى أنه من المقرر أن يصل اليوم 18 ألف من حجاج السياحة إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأوضح أنه تم الاستعداد جيدا لتسكين حجاج السياحة بالمدينة فور وصولهم، مضيفا أن الجميع يعملون من أجل راحة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن أهم ما يميز موسم الحج لهذا العام هو إصرار شركات السياحة على نجاح الموسم وتوفير كافة سبل الراحة للحجاج.