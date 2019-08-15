​حل 90% منها.. "الهجرة" تكشف عدد شكاوى المصريين بالخارج في 2019

القاهرة- مصراوي:

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن عدد الشكاوى التي وردت إلى الوزارة خلال الفترة من يناير إلى يوليو ٢٠١٩، حيث بلغت 3102 شكوى من المصريين بالداخل والخارج.

وأضافت الوزارة، في بيان الخميس، أنه جرى التعامل مع تلك الشكاوى ووصل نسبة ما تم حله إلى ما يقرب 89.75%، بواقع انتهاء 2784 شكوى.

وتؤكد الوزارة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني.