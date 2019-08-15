السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة الشهر المقبل

كتب- محمد سامي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة في شهر سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري الصناعة والإنتاج الحربي، لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية علي مستوي الجمهورية.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة أن الاجتماع تناول استراتيجية العمل الوطنية لتطوير قطاع الصناعة.