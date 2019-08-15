مصر للطيران تسير 424 رحلة لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

القاهرة- أ ش أ:

تسير شركة مصر للطيران اليوم -الخميس- خمس رحلات من مطار جدة لنقل حوالي 900 حاج من حجاج رحلات الحج السريع وشركات السياحة والهيئات الي مطار القاهرة الدولي ضمن رحت الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج .

وكانت الشركة قد بدأت أمس تسيير الجسر الجوي لعودة الحجاج .. و من المقرر نقل أكثر من ٧٠ ألف حاج علي متن ٤٢٤ رحلة جوية من بينهم ٢٢٤ رحلة جوية من مطار جدة و ٢٠٠ رحلة جوية من مطار المدينة المنورة .

وقامت مصر للطيران بتوفير العديد من التسهيلات لإنهاء إجراءات عودة ضيوف الرحمن في سهولة بالتنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة فتم توفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي علي كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم علي متن الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.

ومن ناحية أخرى طالبت الشركة الحجاج في رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثماني ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة مابين 10-12 ساعة بالتنسيق مع منظمي الرحلات .

وأكدت الشركة ضرورة احتفاظ الحجاج بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة وحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة وعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب وسوف يسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كيلوجراما كما يسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر .

وناشدت الشركة من عملائها الكرام حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفي مص رللطيران والسلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.

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