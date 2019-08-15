وزير الطيران يتفقد الصالة الموسمية لمتابعة وصول الحجاج

كتب- طه عبيد:

أجرى وزير الطيران المدني، جولة تفقدية لمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي والمخصص لرحلات مصر للطيران من وإلي جدة والمدينة المنورة، لمتابعة سير العمل والوقوف علي آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن مع بداية تشغيل رحلات عودة الحجاج إلي ارض الوطن.



ووجه الوزير بتوفير كافة الخدمات وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءت ووصولهم بسهولة ويسر.

كما تفقد تجهيزات الخيمة المكيفة التي جرى إعدادها خارج مبني الرحلات الموسمية لاستقبال مودعي الحجاج وذويهم.