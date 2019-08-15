بعد عامين من شغور المنصب.. هويدا مصطفى عميدا لـ"إعلام القاهرة"

كتب- محمد قاسم:

بعد نحو عامين من شغور المنصب، أعلنت وزارة التعليم العالي، تعيين الدكتور هويدا مصطفى عميدا لكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وظلت عمادة الكلية شاغرة منذ أن انتهت فترة عمادة الدكتورة جيهان يسري في أكتوبر 2017، ثم جرى تكليفها بتيسير الأعمال لحين اختيار عميد جديد للكلية حتى قدمت استقالتها من تسيير الأعمال.

وفي سبتمبر 2018، قرر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، تعيين الدكتورة هبة السمرى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، قائما بأعمال عميد الكلية لحين صدور قرار رئاسى بتعيين عميد جديد.

خلال تلك الفترة جرى فتح باب الترشح على عمادة الكلية، وتقدم للترشح: الدكتور شريف اللبان، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافة، والدكتورة هويدا مصطفى والدكتورة هبة السمري.

غير أنه في فبراير 2019، أعلنت جامعة القاهرة، إعادة فتح باب الترشح مجددًا لمنصب عميد كلية الإعلام.

وقال مصدر مطلع بالجامعة، إن قرار إعادة فتح باب النرشح لمنصب عميد كلية الإعلام جاء بعد إعادة أوراق المرشحين الأربعة على المنصب من وزارة التعليم العالي والذين اختارتهم لجنة اختيار العمداء بالجامعة في عام 2017.