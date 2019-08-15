​مصر للطيران تطالب الحجاج اتباع إرشادات العودة والالتزام بموعد التذكرة

كتب - طه عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران، الحجاج في رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بجدة، وقبل الإقلاع بـ 6 ساعات بمطار المدينة المنورة وتواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

وأكدت الشركة في بيان صحفي لها، على الحجاج ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلة العودة.

وحذرت الشركة من اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد على الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها.

وأكدت الشركة على الحجاج ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، ويُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لترات.

وقالت الشركة إنه "من المقرر نقل أكثر من ٧٠ ألف حاج على ٤٢٤ رحلة جوية، من بينهم ٢٢٤ رحلة جوية من مطار جدة و٢٠٠ رحلة جوية من مطار المدينة المنورة".

ولفتت إلى أنه جرى التنسيق بين وزارة الطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة وتوفير ضابط جوازات وطبيب من الحجر الصحي على كل طائرة لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءاتهم على الطائرات لتقليل فترة الانتظار عند الوصول بالمطارات المصرية.