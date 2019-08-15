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    الانتهاء من إزالة 249 عقارًا بمنطقة أبوالسعود في مصر القديمة

    12:42 م الخميس 15 أغسطس 2019
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    كتب- محمد نصار:

    أعلن اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن إجمالي عدد العقارات التي تم إزالتها من منطقة أبوالسعود بحي مصر القديمة منذ بداية عمليات الهدم وحتى الأن بلغ 249 عقارًا.

    وقال فؤاد، في بيان، اليوم الخميس، إنه بلغ إجمالي عدد الأسر التي تم تسكينها بحي الأسمرات 507 أسرة بوحدات مفروشة بشكل كامل، معلنًا استكمال باقي الإزالات في المنطقة.

    ​ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وإخلاء منطقة أبوالسعـود بحي مصر القديمة وهدم العقارات وتسكين الأسر القاطنة بتلك العقارات.

    منطقة أبوالسعود مصر القديمة القاهرة أحمد فؤاد تطوير المناطق العشوائية إزالة عقارات

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