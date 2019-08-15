  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    تحذيرات وإرشادات.. خدمة جديدة من جهاز أكتوبر لسكان المدينة- صور

    11:46 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة
    • عرض 9 صورة

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بدء وضع سلسلة من اللافتات الإرشادية، موضح عليها أهم المعالم المميزة بالمدينة؛ بهدف تجميل مداخلها، وإرشاد المواطنين الراغبين في الوصول لأي منطقة.

    وأضاف الشربيني، في بيان، اليوم الخميس، أنه جرى أيضًا وضع سلسلة من اللافتات التحذيرية التي تمنع سير مركبة التوك توك بالمدينة، في إطار الحفاظ على الطابع الجمالي، والرونق العمراني للمدينة.

    شريف الشربيني مدينة 6 أكتوبر

    الخبر التالى:

    التعليم العالي: 85 ألف طالب سجلوا ​في تقليل الاغتراب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان