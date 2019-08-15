تحذيرات وإرشادات.. خدمة جديدة من جهاز أكتوبر لسكان المدينة- صور

بتكلفة نصف مليار جنيه.. 13 معلومة عن "معًا" للقضاء على العشوائيات- صور

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بدء وضع سلسلة من اللافتات الإرشادية، موضح عليها أهم المعالم المميزة بالمدينة؛ بهدف تجميل مداخلها، وإرشاد المواطنين الراغبين في الوصول لأي منطقة.

وأضاف الشربيني، في بيان، اليوم الخميس، أنه جرى أيضًا وضع سلسلة من اللافتات التحذيرية التي تمنع سير مركبة التوك توك بالمدينة، في إطار الحفاظ على الطابع الجمالي، والرونق العمراني للمدينة.