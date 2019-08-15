250 ألف مواطن يسجلون بمنظومة التأمين الصحي ببورسيعد

كتب - محمد سامي:

قال اللواء مهندس مصطفى الصادق، مدير إدارة النظم بوزارة الإنتاج الحربي، إن 250 ألف مواطن من محافظة بورسعيد يمثلون 60 ألف أسرة، سجلوا بياناتهم في مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة من أصل 900 ألف مستهدف للتسجيل خلال فترة التشغيل التجريبي والتي تنتهي منتصف سبتمبر المقبل.

وأضاف الصادق، لمصراوي، الخميس، أن المواطن بمجرد تسجيله في المشروع يندرج داخل المنظومة، ويذهب إلى الوحدة الصحية، وفى حالة قدرة طبيب الأسرة على علاجه يجرى فحصه وتقديم العلاج، وحال حاجته للذهاب إلى المستشفى، يتوجه إليها عبر "تحويل إلكتروني" من خلال إدارة النظم والحواسب.

وأشار إلى أن هناك ملفًا لكل مواطن يضم تاريخه المرضي، وحالته الصحية بشكل تفصيلي؛ ليتسنى متابعة حالته، وتحسنها، ما يمكن الدولة من مواجهة أي مرض ينتشر بين المواطنين، في أسرع وقت، بدلاً من الانتظار وإجراء دراسات تؤكدها، مثلما كانت الأمور تدار قبل ميكنة المنظومة.