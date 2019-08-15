السيسي يوافق على قرض 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الخط الأول للمترو
10:55 ص الخميس 15 أغسطس 2019
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كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 76 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تجديد وتطوير الخط الأول لمترو القاهرة والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو والموع في فيينا بتاريخ 2018/12/18.
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