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    اتفاقية تعاون بين مدينة الأبحاث والجمعية العربية للحفاظ على الفطريات

    10:53 ص الخميس 15 أغسطس 2019
    اتفاقية تعاون بين مدينة الأبحاث والجمعية العربية للحفاظ على الفطريات

    اتفاقية تعاون بين مدينة الأبحاث والجمعية العربية

    كتب- محمد قاسم:

    استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتورة مها الدملاوي مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول التعاون العلمي بين المدينة والجمعية العربية للحفاظ على الفطريات برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس الجمعية والأستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس.

    وحسب بيان، اليوم الخميس، أشارت الدملاوي، إلى توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين بهدف دعم التعاون العلمي والفني والتدريبي والتنسيق بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بغرض تعزيز مساهمتهما في البحث العلمي.

    ومن جانبه، أوضح الدكتور يونس محمد رشاد، الباحث بقسم وقاية النبات والتشخيص البيوجزيئي بالمدينة، أن الاتفاقية تتناول تفعيل سبل التعاون العلمي من خلال تشجيع الباحثين وتسخير الإمكانيات المعملية والخبرات العلمية بين المؤسستين لتنفيذ الأبحاث العلمية والمشاريع البحثية وعقد المؤتمرات والندوات العلمية فضلاً عن توفير الخدمات المعملية والخبرات العلمية؛ لتدريب شباب الباحثين والطلاب من الجانبين.

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    التعليم العالي التعاون العلمي جامعة قناة السويس مها الدملاوي مدينة الأبحاث العلمية التطبيقات التكنولوجية

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