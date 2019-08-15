تقرير يتوقع تراجع زراعة البنجر بسبب زيادة الإنتاج.. والزراعة ترد

كتب - أحمد مسعد:

توقعت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، تراجع زراعة محصول البنجر الموسم المقبل؛ بسبب زيادة الكمية المعروضة أو المنتجة من البنجر نحو 2.5 مليون طن بالمقارنة بالموسم الماضي.

أرجعت أسواق، في تقريرها الدوري، أسباب زيادة الإنتاج بالاهتمام بزارعة بنجر السكر ما أدى إلى زراعة نحو 584.6 ألف فدان بزيادة حوالي 105 ألف فدان، بعد نجاح تجربة غرب المنيا في زراعة البنجر كأول موسم لها بنسب سكر عالية وانخفاض بنسب الشوائب، كما تمت زراعة حوالي 248 ألف فدان من قصب السكر بزيادة قدرها 5.5 ألف فدان.

وأضافت أسواق أن الزيادة فى إنتاج السكر تسبب فى تكدس مخازن الشركات بالسكر فى الشهرين الماضيين، حيث أعلن عن تراكم أكثر من مليون طن فى المخازن وهو ما يهدد الموسم الزراعي الجديد 2020 الذى سيبدأ بشهر أغسطس 2019، خاصة مع ارتفاع تكلفة المحصول بعد تحريك الوقود مؤخراً وثبات سعر توريد الطن عند 650 جنيهاً للعام الثانى على التوالى بجانب إحجام بعض الشركات عن شراء المحصول الحالي كل هذا يدفع المزارع نحو العزوف عن زراعة بنجر وقصب السكر بالموسم المقبل.

وقال الدكتور أيمن عبدالعال، مدير مشروع "غرب المنيا"، التابع لوزارة الزراعة، إن الوزارة شرعتُ في تجهيز 3 آلاف فدان بمحصول بنجر السكر ضمن الخطة الأولى لزراعة 5 آلاف فدان.

وأضاف "عبدالعال"، فى تصريحات لـ"مصراوي"، أن سقف زراعة المحصول سيرتفع إلى 20 ألف فدان عقب نجاح المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن زراعة المحصول ستكون في سبتمر القادم على أن يكون الحصاد في أبريل.

ونوه إلى أن مشروع غرب غرب المنيا، منطقة واعدة للاستثمار الزراعي والصناعى، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء معمل لتحيل الأرض والمياه، لضمان توافر كافة المعلومات لأى مستثمر يرغب التوسع في زراعة البنجر في المشروع.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى ، إننا لا نعرف المعايير التي وضع على أساسها التقرير، موضحةً أن فكرة التراجع عن المساحات ليست صحيحة.

وقال "القرش"، في تصريح خاص لمصراوى، أن التراجع عن المساحات ليس بالقرار السها التي يمكن اتخاذه خصوصًا بعد نجاح وزارة الزراعة في زيادة المعروض من الإنتاج بمشروع غرب غرب المنيا وزيادة المساحة النزرعة به العام المقبل.

وأشار إلى أن "العديد من الشركات قامت بالتعاقد معنا وإنشاء مصانع بالمشروع وضخ ملايين الجنيهات لزيادة المعروض فكيف نتراجع ؟".

وأشار إلى أن حال الوصول والاستكفاء الاستهلاك المحلى سوف يكون التصدير هو المرحلىة التالية

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة بلغت إنتاجية الفدان 21 طنًا والجودة أكثر من 84% ونسبة السكر في البنجر 23%، وهي الأعلى منذ انطلاق المشروع في عام 2016.​