​وفاة طبيبة شريف مدكور.. والأخير ينعيها برسالة مؤثرة

القاهرة- مصراوي:

نعت إدارة مستشفى دار الشفاء، الدكتورة هالة جبر الطبيبة المعالجة للإعلامي شريف مدكور التي وافتها المنية إثر حادث أليم أمس الأربعاء.

وذكرت المستشفى عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، "تنعي إدارة مستشفي دار الشفاء أحد أبنائها التي شهد لها الجميع بحسن خلقها واجتهادها والسعي الدائم لخدمة المرضى والجميع".

بدوره نعى الإعلامي شريف مدكور الطبيبة الراحلة: "يا الله ربنا يرحمك يا هالة عمري ما هنسى دخلتك عليا وأنا تعبان في السرير وكنتي تبتسمي في وشي وتقولي إنت زي الفل".

وتابع: "دايما كنتي تطمنني وتقولي هتخف وتبقي زي الحصان قلبي وجعني عليكي قوي ربنا يصبر أهلك وإن شاء الله تكوني في الجنه البقاء لله".