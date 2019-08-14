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    البابا تواضروس: لايوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة.. واحذروا "السوشيال ميديا"

    11:34 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    البابا تواضروس: لايوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة.. واحذروا "السوشيال ميديا"

    ​البابا تواضروس

    كتب- مصطفى علي:

    قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، قائلا: "الإنسان من نفسه".

    وأضاف ردا على أسئلة الشباب، خلال عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن الإسكندرية أصبحت مدينة متسعة، ولذلك تم تقسيمها إلى 4 مناطق رعوية تضم عدد كبير من الكهنة يترأسهم أحد الأساقفة، وحول تعرضه الشخصي للهجوم على "السوشيال ميديا"، قال: "وظيفتي الخدمة والعمل ولا مجال للالتفات لأشياء هامشية".

    وشدد على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلا: "الفهلوة لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح"، محذرا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها وعلى الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام".

    البابا تواضروس السويشال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي الملابس الكنيسة

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