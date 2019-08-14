البابا تواضروس: لايوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة.. واحذروا "السوشيال ميديا"

كتب- مصطفى علي:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه لا يوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة داخل الكنيسة، والإنسان يجب أن يخشى الله دون قانون، قائلا: "الإنسان من نفسه".

وأضاف ردا على أسئلة الشباب، خلال عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أن الإسكندرية أصبحت مدينة متسعة، ولذلك تم تقسيمها إلى 4 مناطق رعوية تضم عدد كبير من الكهنة يترأسهم أحد الأساقفة، وحول تعرضه الشخصي للهجوم على "السوشيال ميديا"، قال: "وظيفتي الخدمة والعمل ولا مجال للالتفات لأشياء هامشية".

وشدد على حياة الخدمة الصادقة؛ قائلا: "الفهلوة لا تصلح للخدمة ويجب العمل الأمين للخادم الناجح"، محذرا من سوء استخدام "السوشيال ميديا" وضياع الوقت عليها وعلى الشباب الانتباه من عدم إضاعة الوقت عليها وترشيد الاستخدام".