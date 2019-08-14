  • عاجل:ليفربول يُتوج بكأس السوبر الأوروبية بعد فوزه على تشيلسي بركلات الترجيح

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    البابا تواضروس يحسم الجدل حول تغيير موعد عيد الميلاد ووحدة الكنيسة

    11:30 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    البابا تواضروس يحسم الجدل حول تغيير موعد عيد الميلاد ووحدة الكنيسة

    البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

    كتب- مصطفى علي:
    ألقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العظة الأسبوعية مساء الأربعاء في كاتدرائية الإسكندرية بعنوان العذراء مريم بحضور أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية إلى جانب شعب الكنيسة المرقسية.

    وقال البابا تواضروس الثاني إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة في الأديان وليست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وحدها من تريد هذه الوحدة تنفيذا لكلام الإنجيل لتحقيق وحدة الإيمان.

    وأوضح أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرًا إلى أن الموضوع حتى الآن لا زال قيد المناقشات الفردية ولم تنته إلى قرار بعد.

    ونفى البابا تواضروس تغيير موعد عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن المجمع المقدس لم يناقش هذا الأمر من الأساس.

    البابا تواضروس وحدة الكنيسة عيد الميلاد

    الخبر التالى:

    البابا تواضروس: لايوجد قانون لمنع الملابس غير اللائقة.. واحذروا "السوشيال ميديا"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان