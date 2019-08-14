البابا تواضروس يحسم الجدل حول تغيير موعد عيد الميلاد ووحدة الكنيسة

كتب- مصطفى علي:

ألقي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية العظة الأسبوعية مساء الأربعاء في كاتدرائية الإسكندرية بعنوان العذراء مريم بحضور أمناء وأمينات الخدمة بكنائس الإسكندرية إلى جانب شعب الكنيسة المرقسية.

وقال البابا تواضروس الثاني إن كل الكنائس المسيحية حول العالم تريد الوحدة في الأديان وليست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وحدها من تريد هذه الوحدة تنفيذا لكلام الإنجيل لتحقيق وحدة الإيمان.

وأوضح أن الوحدة بين الكنائس قائمة على وحدة الإيمان، مشيرًا إلى أن الموضوع حتى الآن لا زال قيد المناقشات الفردية ولم تنته إلى قرار بعد.

ونفى البابا تواضروس تغيير موعد عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن المجمع المقدس لم يناقش هذا الأمر من الأساس.