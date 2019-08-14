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    ​بالفيديو.. الزراعة: إزالة فورية للتعدي على الأراضي بالجيزة

    10:08 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    ​بالفيديو.. الزراعة: إزالة فورية للتعدي على الأراضي بالجيزة

    إزالة التعديات - أرشيفية

    كتب- أحمد مسعد:

    قال أنور عيسى، مدير مديرية الزراعة بالجيزة، إن المديرية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة نفذت حملة إزالة فورية لمخالفات مباني على الارض الزراعيه ببني يوسف وأبو النمرس بالجيزة.

    وذكرت وزارة الزراعة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن "ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها".

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