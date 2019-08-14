​التموين: استكمال معاينات المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتي بعد عيد الأضحى

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب عيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم الشركات التوزيع بالمحافظات باستكمال الاجراءات مع المقبولين واجراءات التشطيبات اللازمة.

كان وزير التموين قد أعلن الموافقة على 1000 طلب لإنشاء فروع جمعيتي بالمحافظات من أصل 6 آلاف طلب، مؤكدا أن الوزارة تستهدف فتح 1500 منفذ خلال المرحلة الثالثة ليرتفع إجمالي ما جرى افتتاحه منذ المرحلة الأولى إلى 3500 منفذ.

وأضافت الوزارة أنه سيتم عمل المعاينات النهائية خلال الفترة من شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر على أن تدخل هذه المنافذ الخدمة اعتبارا من نوفمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أنه لا استثناء في الشروط الخاصة بالإنشاء مثل المسافه مع أقرب بدال تمويني لا تقل عن 500 متر، ومساحة المشروع لا تقل عن 30 متر مربع وأن يكون مستوفي جميع شروط الترخيص.