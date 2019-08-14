"القومي للمرأة" يشيد بمبادرة محافظ بني سويف لذوي الاحتياجات الخاصة

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أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى بمبادرة محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر"بني سويف محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك تقديرا لجهوده النوعية في مجال خدمة قضايا المرأة بشكل عام، وبصفة خاصة فئة ذوي الإعاقة.

وقال المجلس - في بيان نشره على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء- إن محافظ بني سويف تبنى مؤخرا مبادرة تم تنفيذها في عيدي الفطر والأضحى الماضيين، حيث تمت إتاحة صلاة العيدين بلغة الإشارة في 8 ساحات كبرى بمدن المحافظة المختلفة من خلال توفير مترجمي لغة إشارة، وذلك بالتنسيق بين فريق عمل منظم أمر بتشكيله المحافظ ضم مديريات الأوقاف والتربية والتعليم والتضامن، والمجلس القومي للمرأة وعدد من الجهات المعنية.

وأكدت الدكتورة هبة هجرس عضو مجلس النواب وعضو مجلس المرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة " التي أطلقها المجلس داخل المحافظة نجحت مؤخرا في إتاحة معظم المنشآت الحكومية وعدد من المؤسسات التعليمية والخدمية للأشخاص ذوي الإعاقة بمدن ببا والفشن وسمسطا.

وأضافت المبادرة تسير وفق جدولها الزمني المحدد ويعمل فريق تنفيذها بأقصى طاقاته لتصبح بني سويف أول محافظة صديقة للأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى محافظات مصر من خلال إتاحة كل المباني الحكومية والخدمات العامة بمختلف قراها ومدنها لكافة أنواع الإعاقات.