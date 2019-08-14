حديقة الحيوان بالجيزة: استقبلنا 286 ألف زائر خلال عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

تصوير - اسلام فاروق:

قال اللواء محمد رجائي، مدير حديقة الحيوان بالجيزة، إن الحديقة استقبلت ما يقرب من 286 ألف زائر خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رجائي، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن عروض "الكبش والكلاب البرية والذئاب والغزال والثعابين" لاقت استحسان الجمهور، مشيرا إلى أن الحديقة مستمرة فى العمل غدا.

ولفت مدير حديقة الحيوان إلى توفير أجواء ترفيهية ملائمة للمواطنين بأسعار مخفضة، تتناسب مع الشرائح البسيطة، بحيث لا تتجاوز تذكرة الدخول فى كل حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية عن 5 جنيهات للفرد الواحد، يمكن من خلالها متابعة العديد من العروض والبرامج الترفيهية داخل الحديقة والتجول داخلها.