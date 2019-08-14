الزراعة: ذبح أكثر من 11 ألف أضحية مجانا خلال عيد الأضحى

كتب- أحمد مسعد:

ذكر تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن المجازر قامت بذبح 11048 أضحية مجانا خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف التقرير أنه تم ذبح 8671 من الأبقار والجاموس، و2377 من الماعز والأغنام والجمال.

يذكر أن وزارة الزراعة كانت تقدم هذه الخدمة مجانا، بالإضافة إلى فحص الحيوانات والكشف عليها طوال أيام عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي في المجازر ومنعهم من الذبح في الشوارع؛ حفاظا على البيئة من التلوث ومنع انتشار الأمراض.