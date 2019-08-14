​المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات الحج من مكة المكرمة

كتب ـ يوسف عفيفي:

استقبلت المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، أولى رحلات قطار الحرمين السريع المخصصة لضيوف الرحمن خلال الموسم الثاني للحج وعلى متنها أكثر من 1200 حاج وحاجة من مختلف الجنسيات، قادمة من مكة المكرمة بعد أداء مناسك الحج هذا العام.

وبحسب وكالة "واس" السعودية، شرعت مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية في تنفيذ خطتها لموسم ما بعد الحج وتهيئة جميع الخدمات للعناية بحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف.

وواكب وصول الحجاج إلى المدينة المنورة، استكمال الجهات العاملة في الحج لكل التجهيزات لمتابعة وصول الحجاج إلى مساكنهم، بالتنسيق مع مكاتب الخدمة الميدانية، ضمن منظومة الخدمات الجليلة والأعمال الميدانية التي يقدمها منسوبو مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية والتطوعية بالمدينة المنورة بمتابعة لجنة الحج بالمنطقة، وتشمل مختلف محاور الخدمة بدءاً باستقبال ضيوف الرحمن القادمين براً عبر طريق الهجرة السريع، وتهيئة النقاط الأمنية الدائمة والمؤقتة للحفاظ على الجانب الأمني، وتسهيل وصول الحافلات إلى المنطقة المركزية ومناطق سكن الحجاج في وقت وجيز.

يذكر أن أكثر من 900 ألف حاج قدموا إلى المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، فيما يتواصل خلال الأيام المقبلة قدوم ضيوف الرحمن من المشاعر المقدسة بمكة المكرمة.