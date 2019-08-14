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    "الري" تصدر بيانًا رسميًا بشأن بقعة سولار بنهر النيل

    03:34 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    "الري" تصدر بيانًا رسميًا بشأن بقعة سولار بنهر النيل

    بقعة سولار بنهر النيل

    كتب-أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في أجهزه قطاع حماية نهر النيل وإدارة نيل الأقصر، اليوم الأربعاء، رصد بقعة سولار بالأقصر عند الكيلو 218 (وبطول 120 م وعرض 40م) مشيرة إلى التنسيق الفوري بشأن غلق محطة مياة الأقصر احترازيا.

    وذكرت الوزارة في بيان، اليوم، أن إدارة نيل الأقصر نفذت عمليات تمشيط للمنطقة بالتعاون مع قسم مسطحات الأقصر وتتبع مسار البقعة وتفتيتها؛ وتبين أنها بسبب تسرب كمية سولار من إحدى المراكب السياحية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    ‎يشار إلى أنه جارى القضاء على آثار البقعة ولَم يتبق أي آثار تلوث للمجرى المائي حاليا، وجرى التنسيق مع هيئة مياه الشرب وتشغيل المحطة بعد السيطرة تماما على البقعة ومحو آثارها.

    وزارة الموارد المائية والري نهر النيل بقعة سولار الأقصر

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