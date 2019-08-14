اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 4 رحلات لعودة الحجاج

القاهرة- أ ش أ:

تستقبل الصالة الموسمية بمطار القاهرة المخصصة لرحلات الحج والعمرة، على مدار اليوم الأربعاء، 4 رحلات جوية للشركة الوطنية مصر للطيران، لنقل الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام.

وقالت مصادر بمطار القاهرة - في تصريح اليوم - إنه من المنتظر أن تصل على مدار اليوم 4 رحلات جوية، قادمة من مدينة جدة على متنها أكثر من ألف حاج من حجاج السياحة والحج السريع بخلاف رحلات العمل.

وانتهت الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي من كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، العائدين من الأراضي المقدسة، وتم إنشاء خيمة مكيفة أمام صالة الوصول تكون مخصصة بانتظار أهالي الحجاج وذويهم العائدين من الأراضي المقدسة، فيما تم الدفع بكافة الخدمات وتكثيف فرق العلاقات العامة لإنهاء وصول ضيوف الرحمن.

يذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران بدأت، اليوم، مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، على متن رحلات الشركة، من مطار جدة اعتبارا من اليوم، وتبدأ من المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي، حيث نقلت هذا العام 75 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة من المطارات المصرية.​