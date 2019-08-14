عودة التيار الكهربائي لـ"المراغة" بسوهاج بعد انقطاع تام

كتب- محمد صلاح:

شهد مركز المراغة، بمحافظة سوهاج والقرى والنجوع التابعة له انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي بعد خروج محطة محولات المراغة جهد ٦٦ عن الخدمة دون معرفة الأسباب حتى الآن.

وأعلنت المنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن إحدى الدوائر الموجودة بالمحطة تعرضت لعطل طارئ، ويجرى محاولة إعادة دخولها للعمل مرة أخرى؛ تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي الذى جرى تشغيله وإعادته منذ قليل.