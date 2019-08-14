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    عودة التيار الكهربائي لـ"المراغة" بسوهاج بعد انقطاع تام

    03:06 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    عودة التيار الكهربائي لـ"المراغة" بسوهاج بعد انقطاع تام

    أبراج الكهرباء

    كتب- محمد صلاح:

    شهد مركز المراغة، بمحافظة سوهاج والقرى والنجوع التابعة له انقطاعًا تامًا للتيار الكهربائي بعد خروج محطة محولات المراغة جهد ٦٦ عن الخدمة دون معرفة الأسباب حتى الآن.

    وأعلنت المنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن إحدى الدوائر الموجودة بالمحطة تعرضت لعطل طارئ، ويجرى محاولة إعادة دخولها للعمل مرة أخرى؛ تمهيدا لإعادة التيار الكهربائي الذى جرى تشغيله وإعادته منذ قليل.

    التيار الكهربائي سوهاج مركز المراغة

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