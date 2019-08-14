غرفة عمليات أضاحي الأوقاف تعلن موعد توزيع اللحوم على الأسر الفقيرة

كتب – محمود مصطفى:

عقدت غرفة عمليات توزيع لحوم أضاحي الأوقاف، صباح الأربعاء، برئاسة الدكتور صبري ياسين رئيس قطاع شئون المديريات الإقليمية.

وحسب بيان، اليوم، قررت غرفة العمليات البدء بتوزيع (75) طن لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الأول اعتبارًا من يوم الجمعة المقبل، تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات، على أن تستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقين على مستوى الجمهورية.

وأكدت غرفة العمليات أن توزيع اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم