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    غدًا.. الكنيسة الكاثوليكية تختتم صوم السيدة العذراء وتحتفل بعيدها

    01:39 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    غدًا.. الكنيسة الكاثوليكية تختتم صوم السيدة العذراء وتحتفل بعيدها

    أرشيفية

    كتب- مصطفى علي:

    تختتم الكنيسة الكاثوليكية بمصر غدا الخميس، احتفالاتها بصوم العذراء مريم، الذي بدأ أول أغسطس وينتهي يوم 15 من نفس الشهر.

    وبهذه المناسبة، هنأ الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك شعب الكنيسة بعيد العذراء.

    بينما تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الذى بدأ الأربعاء الماضي، والمعروف باسم صوم السيدة العذراء مريم، والذي يستمر لمدة 15 يوما ينتهي في 22 أغسطس الجاري بصلاة قداس عيد إصعاد جسد العذراء مريم.

    وتقييم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نهضات وقداسات روحية طيلة فترة صوم العذراء التي تستمر لمدة 15 يومًا احتفالا بالعذراء مريم.

    الكنيسة الكاثوليكية صوم السيدة العذراء الأقباط الكاثوليك

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