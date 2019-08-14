​اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية

كتب مصطفى علي

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية، بالكنيسة المرقسية فى الإسكندرية.

وحسب بيان، اليوم، يسبق عظة البابا مشاركته في عشية نهضة السيدة العذراء بالكنيسة، ولقاء مع أمناء وأمينات وخدام وخادمات جميع كنائس الإسكندرية، بالكنيسة المرقسية بمحطة الرمل في المحافظة، ضمن نهضة صوم السيدة العذراء، وتكريمه أوائل الثانوية العامة من الأقباط الحاصلين على 90% فأكثر.