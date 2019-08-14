  • عاجل:الأرصاد تصدر بيانًا بشأن مسار غبار انفجار روسيا النووي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حسين سالم انفجار معهد الأورام أسعار الذهب عيد الأضحى الحج 2019 جينيفر لوبيز تنسيق الجامعات الطقس اتفاق السودان أزمة مضيق هرمز

    برلماني يطالب بتحليل مخدرات للطلاب الجدد بالجامعات

    12:37 م الأربعاء 14 أغسطس 2019
    برلماني يطالب بتحليل مخدرات للطلاب الجدد بالجامعات

    مجلس النواب

    كتب- أحمد علي:

    أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدولة على التصدي للإدمان والتعاطي من خلال حملات واسعة ومكبرة بالمؤسسات المختلفة، والسائقين على الطرق، بالإضافة إلى الجهود التوعوية.

    وأشار بركات، في بيان، اليوم، إلى ضرورة بذل جهود مضاعفة للحفاظ على الشباب من الإدمان، مشيرا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالتوعية في الجامعات والمدن الجامعية الهادفة للتحصين ضده، أو تحليل المخدرات المفاجئ بعد التحاق الطالب بها.

    وطالب النائب بإلحاق تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بالكشوفات الطبية الموقعة على الطلاب الجدد مثلما يحدث بجامعة قناة السويس، والإعلان عن أن الهدف ليس للعقاب ولكن للحفاظ على الطلاب.

    مجلس النواب فايز بركات

    الخبر التالى:

    حر ورطوبة والقاهرة 41.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان