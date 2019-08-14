برلماني يطالب بتحليل مخدرات للطلاب الجدد بالجامعات

كتب- أحمد علي:

أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدولة على التصدي للإدمان والتعاطي من خلال حملات واسعة ومكبرة بالمؤسسات المختلفة، والسائقين على الطرق، بالإضافة إلى الجهود التوعوية.

وأشار بركات، في بيان، اليوم، إلى ضرورة بذل جهود مضاعفة للحفاظ على الشباب من الإدمان، مشيرا إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالتوعية في الجامعات والمدن الجامعية الهادفة للتحصين ضده، أو تحليل المخدرات المفاجئ بعد التحاق الطالب بها.

وطالب النائب بإلحاق تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات بالكشوفات الطبية الموقعة على الطلاب الجدد مثلما يحدث بجامعة قناة السويس، والإعلان عن أن الهدف ليس للعقاب ولكن للحفاظ على الطلاب.