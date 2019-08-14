صور| وصول أولى رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج من جدة

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، أولى رحلات الجسر الجوي لشركة مصر للطيران والمخصص لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة بعد الانتهاء من أداء المناسك.

وأكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أنه من المقرر أن يستقبل المطار حوالي 14 رحلة على مدار اليوم؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام العائدين من الأراضي المقدسة.

وأنهت الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، جميع استعداداتها لاستقبال أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة، واستعدت شركة ميناء القاهرة الجوي وأعلنت حالة الطوارئ، برئاسة المهندس أحمد فوزي، رئيس الشركة؛ لتنفيذ خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة وتسهيل إنهاء إجراءات وصول الحجاج والالتزام بنفس المستوى الذي تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج، تم التنسيق مع كل الجهات المسئولة لتيسير الإجراءات على حجاج بيت الله خلال رحلة العودة، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، والسيدات والخروج بموسم حج ناجح ، وتم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى، ومصر للطيران لمساعدة الحجاج وإنهاء إجراءات وصولهم، في اسرع وقت ممكن، وبسهولة ويسر، كما تم تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية استعدادا لعودة الحجاج يوجد بها مقاعد لأسر الحجاج، وذريهم من المستقبلين لتوفير الراحة لهم خلال استقبال ذويهم، ومن المقرر أن يتم استقبال الحجاج بعروض فرق التنورة والمزمار والطبل البلدى، والتى ستتواجد أمام الصالة الموسمية، ومبنى الركاب رقم 2، ومبنى الركاب رقم 1.

من جانبها انتهت الشركة القابضة مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، من الخطة المخصصة لعودة الحجاج وبدات تطبيقها وحسب الجدول المعد سلفا وصلت أولى رحلات الجسر الجوى بمصر للطيران ، قادمة من مطار جدة فى حين يتم عودة الحجاج من مطار المدينة المنورة ابتداء من السبت المقبل .

ووفرت شركة مصر للطيران كل الإمكانات، لضمان نجاح موسم الحج، من خلال مراعاة عنصري الوقت والنظام في العمل، لتفادي أي تأخير في مواعيد الإقلاع، والحفاظ على انتظام تشغيل الرحلات كما هو مقرر لها وفق جدول التشغيل .