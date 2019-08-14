رئيس البرلمان العربي يُهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

كتب ـ يوسف عفيفي:

هنأ الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440 هجري.

وبحسب بيان اليوم، ثمن السلمي، ما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية مُمثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية بالحج التي سخرت واستنفرت كل جهودها لتوفير كل ما يلزم لراحة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل كفاءة وتفان وإخلاص، وما قدمته من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب التي يحتاجها الحجيج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ومتابعتهم الدائمة وتوجيهاتهم الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

كما ثمن رئيس البرلمان العربي، الخطط الدقيقة والجهود العظيمة التي قدمتها المملكة في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تم استحداثه من أعمال وخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي أسهمت بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مناسك الحج، وتسخير كافة الإمكانيات في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كافة العقبات أمامهم، مؤكداً أن النتائج التي تحققت خلال موسم الحج الحالي 1440 هـ عكست مستوى القدرات والمهارات التنظيمية الكبيرة التي وصلت إليها المملكة في إدارة الحشود والتي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسلامة وأمان.