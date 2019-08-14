عبدالقادر جمعة مديرا لمركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تكليف الدكتور عبدالفتاح عبد القادر جمعة، للعمل مديرًا إداريا لمركز البحوث والدراسات الدينية.

كان وزير الأوقاف كلف الدكتور أحمد ربيع، عميد كلية الدعوة الأسبق بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، بالإشراف العلمي على مركز البحوث والدراسات الدينية، الذي يضم نخبة من العلماء المعنيين بقضايا تجديد الخطاب الديني، ليكون الجهة المنسقة بين الإدارة المركزية للسيرة والسنة والإدارة العامة للترجمة والنشر ولجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والإدارة العامة لبحوث الدعوة ، والإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام وزارة الأوقاف،فيما يتصل بمجال التأليف والترجمة والنشر، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة والاهتمام بالبحوث والدراسات الدينية وقضايا التجديد، كما سيضم المركز نخبة من شباب الباحثين المتميزين الراغبين في التفرغ للبحث العلمي، بحيث يتم إعدادهم وتدريبهم وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يلزم من أدوات ووسائل البحث العلمي.

​ويهدف المركز إلى الوصول إلى صياغة نظرية عصرية متكاملة في الفكر الديني الوسطي الرشيد المستنير، تحافظ على الثوابت وتراعي المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الفكر المتطرف، ومواجهة وتصويب عمليات الانتقاء والاجتزاء التي قامت بها بعض الجماعات في سبيل تحقيق أيدولوجياتها المنحرفة.