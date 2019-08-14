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    السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

    10:44 ص الأربعاء 14 أغسطس 2019
    السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم

    هيئة السكة الحديد

    القاهرة- أ ش أ:

    أعلنت هيئة السكة الحديد التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة اليوم الأربعاء؛ لإجراء أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

    وذكرت الهيئة، في بيان، اليوم، أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية، 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.

    وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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    هيئة السكة الحديد القطارات

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